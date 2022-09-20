"Наращивание возможностей": США могут передать Украине танки, – американский военный чиновник

По словам американского чиновника, Штаты видят определенные проблемы в поставках Украине своих танков. Однако поддержка продолжится как от США, так и от Европы.

Related video

Поставки танков Украине – "обсуждаемая" тема в Соединенных Штатах. Об этом заявил неназванный американский высокопоставленный чиновник, о чем пишет CNN.

Однако, как заявил чиновник, они не подходят для немедленного боя из-за проблем с обучением, техническим обслуживанием и обеспечением.

По словам источника, американцы смотрят на ВСУ и рассматривают на будущее, какие возможности необходимо будет усилить.

Также в материале сказано, что на данный момент США не рассматривают возможность предоставления Украине оружия, которое бы могло поражать цели на расстояние в 300 километров. Однако неизвестно, смогут ли ВСУ получить такое оружие в будущем.

Между тем, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о продолжении дальнейшей военной поддержки Украины.

Так, Рютте написал у себя в Twitter, что успехи Украины в войне против РФ говорят о том, что международная поддержка работает.

"Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в частности, через нидерландско-немецкое военное сотрудничество по войне в Украине", – отметил Рютте.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ получат от Словении 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией. После модернизации у танка появилась 105 мм пушка L7 с тепловым кожухом, динамическая защита, улучшенная система управления огнем. Более того, прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером и прицел командира Fotona COMTOS-55.

Еще напомним, что весь Черноморский флот скоро окажется в досягаемости ракет ВСУ. Приближаясь к Крыму, наши военные смогут бить ракетами HIMARS по Севастополю. Весь российский Черноморский флот, который сейчас прячется за полуостровом, окажется в невыгодной для обороны позиции.

Генерал США рассказал, как война в Украине повлияла на поведение РФ в Сирии. Американский военный заявил, что в Сирии находятся российские генералы, потерпевшие неудачу в Украине. Агрессивными действиями они пытаются восстановить свою репутацию.