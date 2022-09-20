"Нарощування можливостей": США можуть передати Україні танки, – американський військовий чиновник

За словами американського чиновника, Штати бачать певні проблеми у постачанні Україні своїх танків. Однак підтримка продовжиться як від США, так і Європи.

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Постачання танків Україні – "обговорювана" тема у Сполучених Штатах. Про це заявив неназваний американський високопосадовець, про що пише CNN.

Однак, як заявив чиновник, вони не підходять для негайного бою через проблеми з навчанням, технічним обслуговуванням та забезпеченням.

За словами джерела, американці дивляться на ЗСУ та розглядають на майбутнє, які можливості необхідно буде посилити.

Також у матеріалі сказано, що на цю мить США не розглядають можливість надання Україні зброї, яка б могла вражати цілі на відстань 300 кілометрів. Однак невідомо, чи зможуть ЗСУ отримати таку зброю у майбутньому.

Тим часом прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про продовження подальшої військової підтримки України.

Так, Рютте написав у себе в Twitter, що успіхи України у війні проти РФ говорять про те, що міжнародна підтримка працює.

"Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, зокрема, через нідерландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні", – зазначив Рютте.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримають від Словенії 28 танків М-55S, модернізованих ізраїльською компанією. Після модернізації у танка з'явилася 105 мм гармата L7 із тепловим кожухом, динамічний захист, покращена система керування вогнем. Щобільше, приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром та приціл командира Fotona COMTOS-55.

Ще нагадаємо, що весь Чорноморський флот скоро опиниться у досяжності ракет ЗСУ. Наближаючись до Криму, наші військові зможуть бити ракетами HIMARS Севастополем. Весь російський Чорноморський флот, який зараз ховається за півостровом, опиниться у невигідній для оборони позиції.

Генерал США розповів, як війна в Україні вплинула на поведінку РФ у Сирі в. Американський військовий заявив, що в Сирії перебувають російські генерали, які зазнали невдачі в Україні. Агресивними діями намагаються відновити свою репутацію.