"Не знаем, что произойдет": генерал США предупредил о реакции РФ на поражение под Харьковом

По словам Марка Милли, война перешла в абсолютно новую фазу, когда стратегическая инициатива находится у ВСУ, а не у россиян.

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Американский генерал Марк Милли заявил, что пока неизвестно, как РФ отреагирует на поражение в Харьковской области. Он призвал к повышению бдительности военнослужащих США на военной базе в Польше, о чем пишет Reuters.

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности", — сказал Милли в Варшаве.

Милли сказал, что войска США в Европе не находятся под какой-либо повышенной угрозой, однако степень готовности все равно должна быть высокой. По его словам, во время войны никогда нет четкой уверенности, что произойдет дальше.

Что может предпринять Владимир Путин?

В материале сказано, что разгром войск президента России Владимира Путина в Харьковской области вызвал очень резкую критику со стороны россиян, которые поддерживают войну, а также со стороны различных пропагандистов и обозревателей боевых действий. Сперва Путин отказывался комментировать поражение своих войск, но затем заявил, что Москва ответит более решительно, если армия РФ будет подвергаться "дальнейшему давлению".

Журналисты пишут, что постоянные угрозы вызвали опасения, что он может использовать ядерное оружие в Украине или мобилизовать российские резервы, которые за последние пять лет насчитывают около 2 миллионов человек.

Во время посещения базы в Польше Милли не стал говорить о следующих шагах Москвы, но предупредил, что война уже находится в новой фазе. Она подразумевает, что ВСУ перехватили стратегическую инициативу.

Ранее Фокус сообщал, что Арестович рассказал, смогут ли ВСУ освободить от оккупантов Лиман. Советник Офиса президента сказал, что оккупанты стараются создать в этом районе линию обороны. Туда уже переброшены инженерные соединения, но залатать "дыры" не получается.

Еще напомним, что потерявший дочь Дугин заявил, что война обязательно придет в Россию. По словам российского пропагандиста-философа, так называемая "специальная военная операция" Путина уже закончилась, а началась полномасштабная война с Западом.

Также сообщалось, что весь Черноморский флот скоро окажется в досягаемости ракет ВСУ. Приближаясь к Крыму, наши военные смогут бить ракетами HIMARS по Севастополю. Весь российский Черноморский флот, который сейчас прячется за полуостровом, окажется в невыгодной для обороны позиции.