"Большие потери": ЧВК "Вагнер" хочет завербовать 1500 бойцов, но добровольцы боятся ВСУ, — СМИ

Американский журналист заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области сильно перепугано многих российских добровольцев, которые уже подписали контракты с ЧВК.

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Частная военная компания "Вагнер" пытается завербовать еще 1500 в России, чтобы затем отправить их на войну в Украину. Добровольцев продолжают набирать среди осужденных за уголовные преступления, о чем пишет издание Reuters со ссылкой на анонимного американского военного чиновника.

По его словам, ЧВК "Вагнер" несет очень большие потери в Украине.

"Наши источники указывают на то, что "Вагнер" несет большие потери в Украине, особенно и неудивительно среди молодых и неопытных бойцов", — сказал представитель Минобороны США.

Кроме того, американский журналист Джек Детч у себя в Twitter написал, что многие российские добровольцы отказываются ехать на войну в Украину, так как боятся ВСУ. Особенно их напугало контрнаступление в Харьковской области.

"Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области вдохновило многих российских добровольцев отказаться от боя", — заявил он.

Журналисты пишут, что Россия использовала Вагнера для усиления своих передовых сил в конфликте на Украине.

Ранее Фокус сообщал, что генерал США рассказал, как война в Украине повлияла на поведение РФ в Сирии. Американский военный заявил, что в Сирии находятся российские генералы, потерпевшие неудачу в Украине. Агрессивными действиями они пытаются восстановить свою репутацию.

Еще напомним, что генерал США предупредил о реакции РФ на поражение под Харьковом. По словам Марка Милли, война перешла в абсолютно новую фазу, когда стратегическая инициатива находится у ВСУ, а не у россиян.

Еще напомним, что США могут передать Украине танки. По словам американского чиновника, Штаты видят определенные проблемы в поставках Украине своих танков. Однако поддержка продолжится как от США, так и от Европы.