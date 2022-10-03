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Военный Фокус

Поле боя в кармане. Тысячи новых тактических систем ORION для армии Израиля

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ORION обеспечивает планирование миссий, навигацию, позиционирование и улучшенную ситуационную осведомленность

ORION (или OLAR/AMUD, как его называют в АОИ) – это прочная и защищенная мобильная система для пехоты размером со смартфон. Работая на основе платформы Android, ORION обеспечивает планирование миссий, навигацию, позиционирование и улучшенную ситуационную осведомленность с помощью базы данных GIS и возможностей дополненной реальности (AR).

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Израильский разработчик и производитель тактических решений для обороны, безопасности и двойного применения Asio Technologies объявил, что недавно завершил поставку тысяч своих систем ORION для Армии обороны Израиля. Системы ORION компании ASIO Technologies уже находятся в оперативном использовании в израильской армии.

Фокус перевел новый текст Эяля Богуславского, посвященный новой тактической системе армии Израиля.

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ORION – это прочная и защищенная мобильная система для пехоты размером со смартфон

Компания Asio утверждает, что ORION, созданный на основе проверенного в боях опыта эксплуатации, позволяет осуществлять цифровое планирование миссий с использованием GIS, 3D и AR. Это масштабируемое, многоуровневое, сетевое решение ситуационной осведомленности с высокоинтуитивным и интерактивным интерфейсом. ORION обслуживает отдельных солдат или командиров вплоть до уровня батальона как онлайн, так и офлайн, позволяя им в режиме реального времени получать друг от друга свежие данные о дружественных и вражеских силах, а также другую важную для миссии информацию.

Система может взаимодействовать с другими тактическими решениями ASIO Technologies, такими как тактическая портативная система дневного/ночного наблюдения LYNX и тактические смарт-часы RIGEL. Таким образом получается полностью интегрированный тактический боевой костюм для пехотинцев.

Asio Technologies примет участие в UVID Dronetech 2022, крупнейшем мероприятии по БПЛА в Израиле, которое пройдет 9 ноября в Expo Tel Aviv и 10 ноября в Yeruham.

Об авторе

Эяль Богуславский — израильский военный обозреватель военного портала Israel Defense. Пишет про технологии, кибервойну и обзоры военных новинок.

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