Поле бою в кишені. Тисячі нових тактичних систем ORION для армії Ізраїлю

ORION (або OLAR/AMUD, як його називають в АОІ) — це міцна та захищена мобільна система для піхоти розміром зі смартфон. Працюючи на основі платформи Android, ORION забезпечує планування місій, навігацію, позиціювання та покращену ситуаційну поінформованість за допомогою бази даних GIS та можливостей доповненої реальності (AR).

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Ізраїльський розробник та виробник тактичних рішень для оборони, безпеки та подвійного застосування Asio Technologies оголосив, що нещодавно завершив постачання тисяч своїх систем ORION для Армії оборони Ізраїлю. Системи ORION компанії ASIO Technologies вже знаходяться в оперативному використанні ізраїльської армії.

Фокус переклав новий текст Еяля Богуславського, присвячений новій тактичній системі армії Ізраїлю.

[ + – ] ORION – це міцна та захищена мобільна система для піхоти розміром зі смартфон

Компанія Asio стверджує, що ORION, створений на основі перевіреного в боях досвіду експлуатації, дозволяє здійснювати цифрове планування місій із використанням GIS, 3D та AR. Це масштабоване, багаторівневе, мережне рішення ситуаційної обізнаності з високоінтуїтивним та інтерактивним інтерфейсом. ORION обслуговує окремих солдатів або командирів аж до рівня батальйону як онлайн, так і офлайн, дозволяючи їм у режимі реального часу отримувати одне від одного свіжі дані про дружні та ворожі сили, а також іншу важливу для місії інформацію.

Система може взаємодіяти з іншими тактичними рішеннями ASIO Technologies, такими як тактична портативна система денного/нічного спостереження LYNX та смартгодинник RIGEL. Так, виходить повністю інтегрований тактичний бойовий костюм для піхотинців.

Asio Technologies візьме участь в UVID Dronetech 2022, найбільшому заході з БПЛА в Ізраїлі, який відбудеться 9 листопада в Expo Tel Aviv і 10 листопада в Yeruham.

Про автора

Еяль Богуславський — ізраїльський військовий оглядач військового порталу Israel Defense. Пише про технології, кібервійну та огляди військових новинок.

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