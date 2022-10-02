На Харьковщине служебная овчарка нашла российский беспилотник (фото)

Пес Зевс на своем счете имеет уже несколько блестяще выполненных боевых заданий. Ранее овчарка находила российских диверсантов.

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Бельгийская овчарка по кличке "Зевс", которая помогает бойцам Национальной гвардии Украины исполнять свои боевые задачи, нашла на границе с РФ сбитый вражеский беспилотник. Об этом сообщает "Суспильне".

Боец Нацгвардии "Егерь" рассказал журналистам, что российский беспилотник украинские военные засекли и сбили еще 30 сентября. Это случилось в окрестностях населенного пункта Гоптовка.

В результате беспилотник стал неподконтрольным российским военным и приземлился на парашюте.

"Через полчаса служебная собака Зевс разыскала аппарат", – сказал "Егерь".

По его словам, сбитый беспилотник российские оккупанты использовали для выведывания информации о позициях украинских военных. Кроме того, беспилотник корректировал вражеский артиллерийский огонь.

Технические характеристики позволяли летальному аппарату залетать вглубь позиций украинских бойцов на 50 километров.

Сейчас беспилотник ремонтируют. После этого трофейной техникой будут пользоваться украинские военные.

[ + – ] Бельгийская овчарка помогает нацгвардейцам выполнять боевые задания Фото: Национальная Гвардия Украины

Напомним, ранее служебная собака Эльма преодолела минные поля, чтобы вернуться к пограничникам. Овчарка испугалась российского обстрела и сбежала в посадку, где раздался взрыв, но прибежала к своим товарищам через двое суток.

Фокус также рассказывал о псе Патроне и кошке Шафе, которые уже успели стать четырехлапыми символами российско-украинской войны. Каждое из этих животных стало олицетворением силы и несокрушимости украинского народа в противостоянии военной агрессии России.