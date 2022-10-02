На Харківщині службова вівчарка знайшла російський безпілотник (фото)

Пес Зевс має вже кілька блискуче виконаних бойових завдань. Раніше вівчарка знаходила російських диверсантів.

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Бельгійська вівчарка на ім'я "Зевс", яка допомагає бійцям Національної гвардії України виконувати свої бойові завдання, знайшла на кордоні з РФ збитий ворожий безпілотник. Про це повідомляє "Суспільне".

Боєць Нацгвардії "Єгер" розповів журналістам, що російський безпілотник українські військові засікли та збили ще 30 вересня. Це трапилося на околицях населеного пункту Гоптівка.

Внаслідок цього безпілотник став непідконтрольним російським військовим і приземлився на парашуті.

"За пів години службовий собака Зевс розшукав апарат", — сказав "Єгер".

За його словами, збитий безпілотник російські окупанти використали для вивідування інформації про позиції українських військових. Крім того, безпілотник коригував ворожий артилерійський вогонь.

Технічні характеристики дозволяли летальному апарату залітати углиб позицій українських бійців на 50 кілометрів.

Наразі безпілотник ремонтують. Після цього трофейною технікою користуватимуться українські військові.

[ + – ] Бельгійська вівчарка допомагає нацгвардійцям виконувати бойові завдання Фото: Національна Гвардія України

Нагадаємо, раніше службовий собака Ельма подолав мінні поля, щоб повернутися до прикордонників. Вівчарка злякалася російського обстрілу і втекла у посадку, де пролунав вибух, але прибігла до своїх товаришів за дві доби.

Фокус також розповідав про пса Патрона та кішку Шафу, які вже встигли стати чотирилапими символами російсько-української війни. Кожна з цих тварин стала уособленням сили та незламності українського народу у протистоянні військової агресії Росії.