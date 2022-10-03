В Хабаровском крае половину мобилизованных вернули домой: военкома уволили за "перегибы"

Губернатор региона Михаил Дегтярев в качестве примера привел случай, когда повестку в военкомат получил мужчина, который в одиночку воспитывает ребенка-инвалида.

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Губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев в ходе своего выступления 3 октября заявил о том, что половину из всех мобилизованных в регионе отправили по домам, а местного военного комиссара Юрия Лайко отстранили от должности за "перегибы". Видео своего выступления Дегтярев опубликовал в Telegram.

По его словам, за десять дней с момента объявления о "частичной" мобилизации в Хабаровском крае прибыли в военкоматы по повестке несколько тысяч человек. Их них половину отправили по домам, поскольку они не соответствовали установленным критериям отбора для воинской службы по контракту.

"Порядка половины мы вернули домой, как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. Все факты перегиба должны пресекаться", — сказал Дегтярев.

Губернатор привел пример с одним из мобилизованных, который получил повестку в военкомат. Им оказался хабаровчанин Виталий Доренко. Как оказалось мужчина в одиночку воспитывает дочь-инвалида, но это не помешало местным военкомам вручить ему повестку.

В "перегибах" нашли виновного. Им оказался военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко, которого сегодня, 3 октября, уволили. Однако, по словам губернатора, это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил перед местными властями президент Владимир Путин.

Отметим, что увольнение "за перегибы" комиссара Хабаровского края не стало единичным случаем в РФ. Как сообщило издание "Медуза" в Магаданской области произошел идентичный случай. Там лишился своей должности военком Сергей Барановский, которого уволили "из-за ошибок во время частичной мобилизации". По словам губернатора региона Сергея Носова, в первые дни мобилизации из-за ошибок в работе Барановского военкоматы были дезорганизованы. Местные СМИ также сообщали, что повестки получали те мужчины, которые не служили, не имеют боевого опыта и воинской специализации, а также те, у кого есть ограничения по здоровью и возрасту.

Ранее сообщалось, что жители Беларуси и РФ, которые приехали в Беларусь, начали массово бежать в Польшу на фоне объявленной мобилизации. В Сети появились кадры с пропускного пункта "Варшавский мост", где выстроилась значительная очередь автомобилей с белорусскими и российскими номерами.

30 сентября Иван Петунин из Краснодара, известный как рэпер под псевдонимом Walkie T покончил с собой. Перед тем, как прыгнуть с 10 этажа, исполнитель записал видеообращение, в котором он высказался против мобилизации в России.