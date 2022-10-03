У Хабаровському краї половину мобілізованих повернули додому: військкома звільнили за "перегини"

Губернатор регіону Михайло Дегтярьов як приклад привів випадок, коли повістку у військкомат отримав чоловік, який самотужки виховує дитину-інваліда.

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Губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов під час свого виступу 3 жовтня заявив про те, що половину з усіх мобілізованих у регіоні відправили додому, а місцевого військового комісара Юрія Лайка усунули з посади за "перегини". Відео свого виступу Дегтярьов опублікував у Telegram.

За його словами, за десять днів з моменту оголошення про "часткову" мобілізацію в Хабаровському краї прибули у військкомати через повістку кілька тисяч людей. Половину відправили додому, оскільки вони не відповідали встановленим критеріям відбору для військової служби за контрактом.

"Близько половини ми повернули додому, як тих, що не відповідають критеріям відбору для вступу на військову службу за контрактом. Усі факти перегину повинні припинятися", — сказав Дегтярьов.

Губернатор навів приклад з одним із мобілізованих, який отримав повістку до військкомату. Ним виявився хабарівець Віталій Доренко. Як виявилося, чоловік сам виховує дочку-інваліда, але це не завадило місцевим військкомам вручити йому повістку.

У "перегинах" знайшли винного. Ним виявився військовий комісар Хабаровського краю Юрій Лайко, якого сьогодні, 3 жовтня, звільнили. Однак, за словами губернатора, це ніяк не вплине на виконання завдань, які поставив перед місцевою владою президент Володимир Путін.

Зазначимо, що звільнення "за перегини" комісара Хабаровського краю не стало поодиноким випадком у РФ. Як повідомило видання "Медуза" у Магаданській області стався ідентичний випадок. Там позбувся своєї посади військком Сергій Барановський, якого звільнили "через помилки під час часткової мобілізації". За словами губернатора регіону Сергія Носова, у перші дні мобілізації через помилки у роботі Барановського військкомати були дезорганізовані. Місцеві ЗМІ також повідомляли, що повістки отримували ті чоловіки, які не служили, не мають бойового досвіду та військової спеціалізації, а також ті, хто має обмеження щодо здоров'я та віку.

Раніше повідомлялося, що жителі Білорусі та РФ, які приїхали до Білорусі, почали масово тікати до Польщі на тлі оголошеної мобілізації. У мережі з'явилися кадри з пропускного пункту "Варшавський міст", де вишикувалася значна черга автомобілів з білоруськими та російськими номерами.

30 вересня Іван Петунін з Краснодара, відомий як репер під псевдонімом Walkie T наклав на себе руки. Перед тим, як стрибнути з 10-го поверху, виконавець записав відеозвернення, в якому він висловився проти мобілізації в Росії.