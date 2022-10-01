"Я не готовий вбивати": репер Walkie T стрибнув із багатоповерхівки через мобілізацію в РФ (відео)

У передсмертному відео Іван Петунін передбачив, що невдовзі в армію РФ почнуть забирати всіх чоловіків і назвав свій вчинок протестом.

Related video

Репер Іван Петунін із Краснодара, відомий під псевдонімом Walkie T, наклав на себе руки через мобілізацію в Росії. Про це повідомляє видання Starhit.

За інформацією ЗМІ, 30 вересня тіло 27-річного Івана Петуніна знайшли біля багатоповерхового житлового будинку на вулиці Конгресній. На місці події працювали правоохоронці, які підтвердили загибель музиканта, але не розкрили подробиць. Джерела кажуть, що хлопець стрибнув із висоти 10 поверху.

Репер Антон Білогай (Хайд), засновник платформи SLOVO, також підтвердив смерть Івана у своєму Telegram-каналі. Він розповів, що напередодні втратив зв'язок із Walkie T і довгий час намагався йому додзвонитися, а в п'ятницю ввечері написав:

"Вані більше немає з нами. Світла пам'ять. З мамою його на зв'язку. Слів немає. Коли будуть новини щодо заходів та іншого, повідомлю".

У мережі поширюється передсмертне відеозвернення Івана Петуніна, в якому він висловився проти мобілізації в Росії. Виконавець розповів, що має відстрочку від призову через те, що лікувався у психоневрологічному диспансері, але припустив: невдовзі в армію братимуть усіх підряд.

"На свою душу гріх убивства я брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали. Для мене вбити людину — на війні або просто так — це те, чого я зробити не можу. Я не маю права взяти в руки автомат і стріляти по людях", — висловився Іван Петунін.

Walkie також заявив, що не хоче вмирати від рук українців, на яких напала Росія, і стати людиною, яка підтримала незаконне вторгнення, як і вирушити до в'язниці. Свій вчинок музикант назвав протестом проти рішень російської влади.

Того ж дня Іван Петунін випустив новий альбом Walk Out Boy 3. Варто зазначити, що він почав займатися музикою з підліткового віку, став півфіналістом реп-батлу Slovo у Красноярську, за свою кар'єру встиг написати понад сто композицій.

Президент Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію з 21 вересня. За його словами, в армію почнуть призивати військовослужбовців із запасу, а також людей із бойовим досвідом і військовими спеціальностями.

З'явилася інформація, що після оголошення мобілізації з Росії виїхало понад 200 тисяч осіб. Російські чоловіки масово ухиляються від призову, більшість із них перебралися у Казахстан, Грузію та Євросоюз.