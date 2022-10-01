"Я не готов убивать": рэпер Walkie T сбросился с многоэтажки из-за мобилизации в РФ (видео)

В предсмертном видео Иван Петунин предсказал, что вскоре в армию РФ начнут забирать всех мужчин, и назвал свой поступок протестом.

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Рэпер Иван Петунин из Краснодара, известный под псевдонимом Walkie T, покончил с собой из-за мобилизации в России. Об этом сообщило издание Starhit.

По информации СМИ, 30 сентября тело 27-летнего Ивана Петунина нашли возле многоэтажного жилого дома на улице Конгрессной. На месте происшествия работали правоохранители, которые подтвердили гибель музыканта, но не раскрыли подробности. Источники говорят, что парень спрыгнул с высоты 10 этажа.

Рэпер Антон Белогай (Хайд), основатель платформы SLOVO, также подтвердил смерть Ивана в своем Telegram-канале. Он рассказал, что накануне потерял связь с Walkie T и долгое время пытался ему дозвониться, а в пятницу вечером написал:

"Вани больше нет с нами. Светлая память. С мамой его на связи. Слов нет. Как будут новости по мероприятиям и прочему, сообщу".

В сети распространяется предсмертное видеообращение Ивана Петунина, в котором он высказался против мобилизации в России. Исполнитель рассказал, что имеет отсрочку от призыва из-за того, что лечился в психоневрологическом диспансере, но предположил: вскоре в армию будут брать всех подряд.

"На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека — на войне либо просто так — это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям", — высказался Иван Петунин.

Walkie также заявил, что не хочет умирать от рук украинцев, на которых напала Россия, и стать человеком, поддержавшим незаконное вторжение, как и отправиться в тюрьму. Свой поступок музыкант назвал протестом против решений российской власти.

В тот же день Иван Петунин выпустил новый альбом Walk Out Boy 3. Стоит отметить, что он начал заниматься музыкой с подросткового возраста, стал полуфиналистом рэп-батла Slovo в Красноярске, за свою карьеру успел написать более ста композиций.

Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию с 21 сентября. По его словам, в армию начнут призывать военнослужащих из запаса, а также людей с боевым опытом и военными специальностями.

Появилась информация, что после объявления мобилизации из России выехали более 200 тысяч человек. Российские мужчины массово уклоняются от призыва, большинство их них перебрались в Казахстан, Грузию и Евросоюз.