Россия отключила Херсон от газоснабжения и обвинила в этом Украину, – Хлань (видео)

По словам депутата облсовета, гуманитарная ситуация в регионе критическая. Украинские органы власти планируют эвакуировать людей из освобожденных территорий.

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Российские оккупанты отключили захваченный Херсон от газоснабжения, а на освобожденных территориях нет электричества. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"На сегодняшний день Херсон отключен от газоснабжения", –– подчеркнул региональный политик.

По его словам, оккупанты обвиняют в отсутствии газоснабжения украинское правительство.

"Но это не так. Это они нагнетают", –– добавил Хлань.

Как говорит депутат, правобережная часть Херсонской области абсолютно не готова к отопительному сезону и к зиме. В то же время, на левом берегу региона ситуация не такая критическая.

Наиболее плачевная картина зафиксирована на недавно освобожденной территории. Там разрушена вся инфраструктура, нет газа и электроснабжения.

"Здесь задача номер один и правительства, и всех волонтерских организаций –– помочь людям, оставшимся в этих населенных пунктах, чтобы они смогли пройти этот гуманитарный кризис. Обеспечить их продуктами и лекарствами, в первую очередь", –– прокомментировал Хлань.

[ + – ] Про гуманитарную ситуацию в Херсоне и области смотреть с 13:05.

Гуманитарная ситуация в Херсонской области остается критической. Как подчеркивает депутат облсовета, украинская власть намерена эвакуировать жителей деоккупированных населенных пунктов. Это связано с тем, что восстановить инфраструктуру в регионе в быстром режиме сейчас невозможно.

По информации Хланя, в настоящее время уже созданы гуманитарные хабы, которые готовы принимать украинцев, вынужденно выехавших как из освобожденных городов, так и тех, кто выезжает из оккупации.

"Есть возможность предоставлять временное жилье, сразу помогать продуктами, в трудоустройстве и в дальнейшем с переездом, возможно в другие населенные пункты. Это развернуто не только в Запорожье, но и в других областных центрах", –– отметил политик.

Напомним, Сергей Хлань также рассказал, что оккупанты в Херсонской области начали перепись мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. По его словам, российские власти намерены принуждать местное население воевать против Украины в составе так называемых добровольческих батальонов.

Также Фокус рассказывал о том, что Госдума РФ одобрила аннексию захваченных регионов Украины.