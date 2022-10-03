Росія відключила Херсон від газопостачання та звинуватила в цьому Україну, – Хлань (відео)

За словами депутата облради, гуманітарна ситуація у регіоні критична. Українські органи влади планують евакуювати людей зі звільнених територій.

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Російські окупанти відключили захоплений Херсоном від газопостачання, а на звільнених територіях немає електрики. Про це сьогодні на брифінгу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"На сьогодні Херсон відключено від газопостачання", — наголосив регіональний політик.

За його словами, окупанти звинувачують у відсутності газопостачання український уряд.

"Але це не так. Це вони нагнітають", — додав Хлань.

Як каже депутат, правобережна частина Херсонської області абсолютно не готова до опалювального сезону та до зими. На лівому березі регіону ситуація не така критична.

Найбільш жалюгідна картина зафіксована на нещодавно звільненій території. Там зруйновано всю інфраструктуру, немає газу та електропостачання.

"Тут завдання номер один і уряду, і всіх волонтерських організацій — допомогти людям, які залишилися в цих населених пунктах, щоб вони змогли пройти цю гуманітарну кризу. Забезпечити їх продуктами і ліками в першу чергу", — прокоментував Хлань.

[ + – ] Про гуманітарну ситуацію в Херсоні та області дивитись з 13:05.

Гуманітарна ситуація на Херсонщині залишається критичною. Як наголошує депутат облради, українська влада має намір евакуювати мешканців деокупованих населених пунктів. Це пов'язано з тим, що відновити інфраструктуру в регіоні швидко зараз неможливо.

За інформацією Хланя, наразі вже створено гуманітарні хаби, які готові приймати українців, які вимушено виїхали як зі звільнених міст, так і тих, хто виїжджає з окупації.

"Є можливість надавати тимчасове житло, одразу допомагати продуктами, у працевлаштуванні та надалі з переїздом, можливо, в інші населені пункти. Це розгорнуто не тільки в Запоріжжі, а й в інших обласних центрах", –– зазначив політик.

Нагадаємо, Сергій Хлань також розповів, що окупанти на Херсонщині розпочали перепис чоловіків віком від 18 до 35 років. За його словами, російська влада має намір змушувати місцеве населення воювати проти України у складі так званих добровольчих батальйонів.

Також Фокус розповідав про те, що Держдума РФ схвалила анексію захоплених регіонів України.