"Влететь по-крупному": Арестович рассказал об успехах ВСУ и заявлениях Маска о войне в Украине

По словам советника ОП, последние заявления Илона Маска могут быть связаны с грядущими выборами в США.

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ВСУ могут в скором времени одержать победу в Сватово, Луганская область. Однако Северодонецк и Лисичанск отбить у оккупантов получится не скоро. Об этом рассказал советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По его словам, в Сватово находятся воинские соединения оккупантов, которые плохо кооперируют между собой. "Сборная солянка", как сказал Арестович, может "влететь по-крупному" в этом населенном пункте. Однако слишком оптимистичных надежд иметь не стоит.

"Предлагаю не порождать ложные надежды и завышенные ожидания, а просто смотреть, как оно будет", — сказал он.

При этом Арестович сказал, что освобождение Северодонецка и Лисичанскка – дело сложное, так как за ними стоит 4-я бригада так называемой "ЛНР". По его словам, обратить их в бегство будет не так просто.

[ + – ] Алексей Арестович о возможных успехах ВСУ.

Кроме того, во время эфира Арестович прокомментировал последние заявления известного предпринимателя Илона Маска о войне в Украине. По словам советника ОП, это может быть связано с грядущими американскими выборами.

Он заявил, что Маск симпатизирует республиканцам, а среди этой политической группы есть достаточно людей с похожими взглядами.

" А во-вторых, на западе есть тренд против насилия и непричинения зла. Надо понимать, что чем выше люди, тем больше среди них "трах-тибе-дохов": астрологов, гуру и подобных. Люди, подобные Маску, склонны этим болеть", — отметил Арестович.

Напомним, что речь идет о заявлениях Илона Маска в Twitter. Так, американский бизнесмен назвал 4 условия перемирия с Россией, по которым Украина должна стать нейтральным государством. При этом, по его мнению, полуостров был отдан нашей стране в результате "ошибки Хрущева".

Ранее Фокус писал, что в США рассказали об ударе по Путину и дальнейших боях ВСУ с армией РФ. В США считают, что российские военные прочно укрепились во многих районах Донбасса. Кроме того, они готовы защищать ранее захваченную Херсонскую область.