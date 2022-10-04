"Влетіти по-крупному": Арестович розповів про успіхи ЗСУ та заяви Маска про війну в Україні

За словами радника ВП, останні заяви Ілона Маска можуть бути пов'язані з майбутніми виборами до США.

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ЗСУ можуть незабаром здобути перемогу у Сватовому, Луганська область. Проте Сєвєродонецьк та Лисичанськ відбити в окупантів вийде не скоро. Про це розповів радник офісу президента (ОП) України Олексій Арестович під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

За його словами, у Сватовому знаходяться військові з'єднання окупантів, які погано кооперують між собою. "Збірна солянка", як сказав Арестович, може "влетіти по-великому" у цьому населеному пункті. Проте надто оптимістичних надій не варто мати.

"Пропоную не породжувати хибні надії та завищені очікування, а просто дивитися, як воно буде", — сказав він.

При цьому Арестович сказав, що звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська – справа складна, оскільки за ними стоїть 4-та бригада так званої "ЛНР". За його словами, звернути їх у втечу буде не так просто.

[ + – ] Олексій Арестович про можливі успіхи ЗСУ.

Крім того, під час ефіру Арестович прокоментував останні заяви відомого підприємця Ілона Маска щодо війни в Україні. За словами радника ВП, це може бути пов'язане з майбутніми американськими виборами.

Він заявив, що Маск симпатизує республіканцям, а серед цієї політичної групи є достатньо людей зі схожими поглядами.

По-друге, на заході є тренд проти насильства і непричинення зла. Треба розуміти, що чим вище люди, тим більше серед них "трах-тибі-дохів": астрологів, гуру і подібних. Люди, подібні до Маски, схильні цим хворіти ", — зазначив Арестович.

Нагадаємо, що йдеться про заяви Ілона Маска у Twitter. Так, американський бізнесмен назвав 4 умови перемир'я з Росією, за якими Україна має стати нейтральною державою. При цьому, на його думку, острів був відданий нашій країні в результаті "помилки Хрущова".

Раніше Фокус писав, що в США розповіли про удар по Путіну і подальші бої ЗСУ з армією РФ. У США вважають, що російські військові міцно зміцнилися у багатьох районах Донбасу. Крім того, вони готові захищати раніше захоплену Херсонську область.