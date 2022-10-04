"Багато важких боїв": у США розповіли про удар по Путіну та подальші бої ЗСУ з армією РФ

У США вважають, що російські військові міцно зміцнилися у багатьох районах Донбасу. Крім того, вони готові захищати раніше захоплену Херсонську область.

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У США впевнені, що успіхи України на сході та півдні країни за останні три дні мають стратегічну важливість. Проте офіційні особи впевнені, що до перемоги над Росією ще далеко. Про це пише видання Politico.

Повідомляється, що нові звільнені території у Донецькій, харківській та Херсонській областях – це сильний удар по репутації президента РФ Володимира Путіна, який уже встиг анексувати окуповані частини України. Також повідомляється, що глава Кремля має проблеми і в тилу. Мобілізація, про яку було заявлено раніше, відбувається дуже проблематично, адже солдатів нема чим споряджати, колись їх готувати.

Генерал-лейтенант армії США у відставці Герберт Макмастер заявив, що звільнення Лимана підриває плацдарм Путіна у донецькій області. Щобільше, це може призвести до великої серії поразок для російської армії.

"Те, що ми тут, то це російська армія на порозі краху в Україні", — сказав Макмастер.

У матеріалі сказано, що офіційні особи США застерігають від надмірного оптимізму. Американські експерти та політики впевнені, що досягнення ЗСУ не слід перебільшувати. Так, російські сили утримуються в інших районах. Бій на Донбасі буде особливо виснажливим, оскільки російські війська ведуть бій із існуючих траншей та укриттів, які вони утримували роками.

Представник Міноборони США, ім'я якого не називається, заявив, що на українських військових чекають ще багато важких боїв.

Щодо контрнаступу в Херсонській області, то, як пишуть журналісти, на цьому напрямі армія РФ приготувалася до оборони.

"Це також матиме ключове значення для подальших операцій, включаючи можливий контроль над водопостачанням Кримського півострова", — заявив колишній заступник помічника міністра оборони та відставний співробітник ЦРУ Мік Малрой.

Раніше Фокус писав, що у Кремлі виправдалися за слова Кадирова про ядерну атаку на Україну. Дмитро Пєсков розповів, за яких умов Росія може використати ядерну зброю. За його словами, його застосування виходить із ядерної доктрини країни.

Ще нагадаємо, що у Пентагоні розповіли про успіхи та плани України у війні з Росією. У Пентагоні заявили, що ЗСУ хочуть відкинути російські війська з правого берега Дніпра до початку зими.

Також повідомлялося, що у підмосковній військовій частині мобілізовані побили контрактників. У новачків, що прибули в частину, старослужбовці спробували відібрати речі, але, зіткнувшись із запеклим опором, були змушені рятуватися втечею.