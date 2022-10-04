"Стає складніше": у Пентагоні розповіли про успіхи та плани України у війні з Росією

У Пентагоні заявили, що ЗСУ хочуть відкинути російські війська з правого берега Дніпра до початку зими.

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У Пентагоні заявили, що Україна перебуває на шляху до кількох ключових цілей на полі бою з РФ. Так, Київ прагне зміцнити свої позиції напередодні зими. Про це сказала представник відомства, помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, пише Reuters.

Валландер відзначила останні зусилля, що вживаються у південній частині Херсонської області, як нещодавні успіхи у Харківській та Донецькій областях.

"Схоже, Україна перебуває на шляху до досягнення всіх трьох цих цілей прямо зараз", — сказала Валландер Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

За її словами, ЗСУ хочуть відтіснити російський плацдарм на західному березі Дніпра. Це стане серйозною поразкою для РФ, оскільки відсуне плани Володимира Путіна щодо захоплення Одеси, про які його представники говорили раніше. Також вона зазначила, що взимку, мабуть, інтенсивність боїв спаде.

Також Валландер сказала, що звільнення Україною Лиману "значно вплине на здатність Росії постачати, поповнювати запаси і перекидати війська вздовж усієї цієї передової лінії конфлікту".

У матеріалі сказано, що невдачі Росії викликали різку суспільну критику генералів ЗС РФ і спонукали Москву наказати про часткову мобілізацію.

Журналісти пишуть, що американський військовий представник сказав, проте, що Вашингтон, який озброює та консультує українську армію, досі не бачив великомасштабного російського підкріплення військ в Україні.

Раніше Фокус писав, що Україна отримає від США ще більше систем HIMARS. За даними журналістів, 4 жовтня Білий дім може оголосити про постачання в Україну чотирьох РСЗВ, боєприпасів, мін та протимінних машин на загальну суму $625 млн.

Також нагадаємо, що Росія відключила Херсон від газопостачання та звинуватила в цьому Україну. За словами депутата облради, гуманітарна ситуація у регіоні критична. Українські органи влади планують евакуювати людей зі звільнених територій.