"Становится сложнее": в Пентагоне рассказали об успехах и планах Украины в войне с Россией

В Пентагоне заявили, что ВСУ хотят отбросить российские войска с правого берега Днепра до начала зимы.

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В Пентагоне заявили, что Украина находится на пути к достижению нескольких ключевых целей на поле боя с РФ. Так, Киев стремится укрепить свои позиции в преддверии зимы. Об этом сказала представитель ведомства, помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, пишет Reuters.

Валландер отметила последние усилия, предпринимаемые в южной части Херсонской области, как недавние успехи в Харьковской и Донецкой областях.

"Похоже, Украина находится на пути к достижению всех трех этих целей прямо сейчас", — сказала Валландер Центру стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По ее словам, ВСУ хотят оттеснить российский плацдарм на западном берегу Днепра. Это станет серьезным поражением для РФ, поскольку отодвинет планы Владимира Путина по захвату Одессы, о которых его представители говорили ранее. Также она отметила, что зимой, вероятно, интенсивность боев спадет.

Также Валландер сказала, что освобождение Украиной Лимана "значительно повлияет на способность России снабжать, пополнять запасы и перебрасывать войска вдоль всей этой передовой линии конфликта".

В материале сказано, что неудачи России вызвали резкую общественную критику генералов ВС РФ и побудили Москву отдать приказ о частичной мобилизации.

Журналисты пишут, что американский военный представитель сказал, однако, что Вашингтон, который вооружает и консультирует украинскую армию, до сих пор не видел крупномасштабного российского подкрепления войск в Украине.

Ранее Фокус писал, что Украина получит от США еще больше систем HIMARS. По данным журналистов, 4 октября Белый дом может объявить о поставках в Украину четырех РСЗО, боеприпасов, мин и противоминных машин на общую сумму $625 млн.

Также напомним, что Россия отключила Херсон от газоснабжения и обвинила в этом Украину. По словам депутата облсовета, гуманитарная ситуация в регионе критическая. Украинские органы власти планируют эвакуировать людей из освобожденных территорий.