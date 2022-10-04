"Емоційний момент": у Кремлі виправдалися за слова Кадирова про ядерну атаку на Україну

Дмитро Пєсков розповів, за яких умов Росія може використати ядерну зброю. За його словами, його застосування виходить із ядерної доктрини країни.

Related video

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі виступають за "збалансований підхід" до питання застосування ядерної зброї. Він не повинен бути заснований на емоціях, про що пише Reuters.

Повідомляється, що Пєсков відреагував на пост голови Чечні Рамзана Кадирова, який він опублікував у себе в Telegram. У ньому він закликав використати в Україні ядерну зброю.

"Треба вживати кардинальніших заходів, аж до оголошення воєнного стану на прикордонних територіях та використання малопотужного ядерного озброєння", — написав Кадиров.

За словами Пєскова, ця заява була дуже емоційною. При цьому глави регіонів мають право висловлювати свою думку. При цьому, за словами прессекретаря Путіна, використання ядерної зброї ґрунтується на ядерній доктрині РФ.

У матеріалі сказано, що йдеться про ті випадки, коли загроза наздоганяє саму Росію. Не має значення, чи використовує противник ядерну зброю або зброю меншої потужності.

"Інших міркувань щодо цього бути не може", — зазначив прессекретар.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти розповіли, як Росія продає вкрадене в Україні зерно. Журналісти з'ясували, що вкрадене зерно везли вантажівками з літерами "Z" та залізницею з Мелітополя до Криму.

Ще нагадаємо, що Росія відключила Херсон від газопостачання та звинуватила в цьому Україну. За словами депутата облради, гуманітарна ситуація у регіоні критична. Українські органи влади планують евакуювати людей зі звільнених територій.

Також наш сайт писав, що Росія перекидає мобілізованих на Сумський напрямок. На кордоні із Сумською областю росіяни, які потрапили під мобілізацію, проходять підготовку. Надалі вони поповнять військові частини у регіоні, зазначили в українській армії.