"Эмоциональный момент": в Кремле оправдались за слова Кадырова о ядерной атаке на Украину

Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Россия может использовать ядерное оружие. По его словам, его применение исходит из ядерной доктрины страны.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают за "сбалансированный подход" к вопросу о применении ядерного оружия. Он не должен быть основан на эмоциях, о чем пишет Reuters.

Сообщается, что Песков отреагировал на пост главы Чечни Рамзана Кадырова, который он опубликовал у себя в Telegram. В нем он призвал использовать в Украине ядерное оружие.

"Надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения", — написал Кадыров.

По словам Пескова, это заявление было очень эмоциональным. При этом главы регионов имеют право высказывать свою точку зрения. При этом, по словам пресс-секретаря Путина, использование ядерного оружия основано на ядерной доктрине РФ.

В материале сказано, что речь идет о тех случаях, когда угроза настигает саму Россию. Не имеет значения, использует противник ядерное оружие или оружие меньшей мощности.

"Других соображений по этому поводу быть не может", — отметил пресс-секретарь.

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