"Много тяжелых боев": в США рассказали об ударе по Путину и дальнейших боях ВСУ с армией РФ

В США считают, что российские военные прочно укрепились во многих районах Донбасса. Кроме того, они готовы защищать ранее захваченную Херсонскую область.

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В США уверены, что успехи Украины на востоке и юге страны за последние три дня имеют стратегическую важность. Однако официальные лица уверены, что до победы над Россией еще очень далеко. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что новые освобожденные территории в Донецкой, харьковской и Херсонской областях – это сильный удар по репутации президента РФ Владимира Путина, который уже успел аннексировать оккупированные части Украины. Также сообщается, что у главы Кремля есть проблемы и в тылу. Мобилизация, о которой было заявлено ранее, проходит очень проблематично, ведь солдат нечем снаряжать, некогда их готовить.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Герберт Макмастер заявил, что освобождение Лимана подрывает плацдарм Путина в донецкой области. Более того, это может обернуться большой серией поражений для российской армии.

"То, что мы здесь, так это российскую армию на пороге краха в Украине", — сказал Макмастер.

В материале сказано, что официальные лица США предостерегают от излишнего оптимизма. Американские эксперты и политики уверены, что достижения ВСУ не следует преувеличивать. Так, российские силы прочно удерживаются в других районах. Бой на Донбассе будет особенно изнурительным, поскольку российские войска ведут бой из существующих траншей и укрытий, которые они удерживали годами.

Представитель Минобороны США, имя которого не называется, заявил, что украинских военных ждут еще много тяжелых боев.

Что касается контрнаступления в Херсонской области, то, как пишут журналисты, на этом направлении армия РФ приготовилась к обороне.

"Это также будет иметь ключевое значение для последующих операций, включая возможный контроль над водоснабжением Крымского полуострова", — заявил бывший заместитель помощника министра обороны и отставной сотрудник ЦРУ Мик Малрой.

Ранее Фокус писал, что в Кремле оправдались за слова Кадырова о ядерной атаке на Украину. Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Россия может использовать ядерное оружие. По его словам, его применение исходит из ядерной доктрины страны.

Еще напомним, что в Пентагоне рассказали об успехах и планах Украины в войне с Россией. В Пентагоне заявили, что ВСУ хотят отбросить российские войска с правого берега Днепра до начала зимы.

Также сообщалось, что в подмосковной воинской части мобилизованные избили контрактников. У прибывших в часть новичков старослужащие попытались отобрать вещи, но, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, были вынуждены спасаться бегством.