Взрывы и пожар: ночью центр Харькова оказался под обстрелом (видео)

Удары были нанесены по объектам промышленности и критической инфраструктуры. В некоторых районах пропало электричество.

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В ночь на 4 октября в центре Харькова прогремели взрывы. Как сообщают местные паблики, было нанесено два удара по промышленным объектам и объектам критической инфраструктуры. В некоторых районах города пропало электричество.

По данным жителей города под обстрел попали объекты в Новобаварском и Холодногорском районах, после чего в местах прилетов начался пожар. Масштабы разрушений и наличие пострадавших уточняются.

Обстрел районов Харькова подтверждают официальные источники, в частности советник главы облсовета Наталья Попова и мэр города Игорь Терехов.

"Сильные удары россиян по Харькову. Возможно центральные районы. Ждем сводку от экстренки. Все работают. Соблюдайте спокойствие", — написала Попова в Facebook.

"Обстрел двух районов Харькова — Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае промышленный, а во втором — инфраструктурный объекты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — сообщил Терехов.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов уточнил информацию о ночных обстрелах. По его словам, один удар враг нанес удар после полуночи по предприятию в Холодногорском районе, после чего начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Второй удар повредил критическую инфраструктуру. На объекте начался пожар. Сообщается об одной погибшей женщине 46 лет.

Ранее, 1 октября, российские войска нанесли ракетные удары по Одесской области и Николаеву. Как сообщили в оперативной командовании "Юг", была повреждена электроподстанция и несколько окружающих зданий. В Николаеве один снаряд попал в многоэтажный дом.

27 сентября российские вооруженные силы выпустили несколько ракет по инфраструктурному объекту в Холодногорском районе Харькова, после чего в город начались перебои с электроснабжением. По некоторым данным противник применил ракеты систем ЗРК С-300.