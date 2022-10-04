Вибухи та пожежа: вночі центр Харкова опинився під обстрілом (відео)

Удари було завдано по об'єктах промисловості та критичної інфраструктури. У деяких районах зникла електрика.

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У ніч на 4 жовтня у центрі Харкова пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві паблики, було завдано двох ударів по промислових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. У деяких районах міста зникла електрика.

За даними мешканців міста під обстріл потрапили об'єкти в Новобаварському та Холодногірському районах, після чого у місцях прильотів почалася пожежа. Масштаби руйнувань та наявність постраждалих уточнюються.

Обстріл районів Харкова підтверджують офіційні джерела, зокрема радниця голови облради Наталія Попова та мер міста Ігор Терехов.

"Сильні удари росіян по Харкову. Можливо центральні райони. Чекаємо на зведення від екстренки. Усі працюють. Дотримуйтесь спокою", — написала Попова у Facebook.

"Обстріл двох районів Харкова — Холодногірського та Новобаварського. Під ударом в одному випадку промисловий, а в другому — інфраструктурний об'єкт. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", — повідомив Терехов.

Губернатор Харківської області Олег Синєгубов уточнив інформацію про нічні обстріли. За його словами, один удар ворог завдав після півночі по підприємству в Холодногірському районі, після чого почалася пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Другий удар пошкодив критичну інфраструктуру. На об'єкті почалася пожежа. Повідомляється про одну загиблу жінку 46 років.

Раніше, 1 жовтня, російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області та Миколаєву. Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", було пошкоджено електропідстанцію та кілька навколишніх будівель. У Миколаєві один снаряд потрапив до багатоповерхового будинку.

27 вересня російські збройні сили випустили кілька ракет по інфраструктурному об'єкту в Холодногірському районі Харкова, після чого у місті почалися перебої з електропостачанням. За деякими даними, противник застосував ракети систем ЗРК С-300.