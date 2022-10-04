В Одессе силы ПВО сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (фото, видео)

Беспилотник под управлением войск РФ пытался нанести удар по Одессе, однако украинские защитники уничтожили аппарат.

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Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили в небе над Одессой иранский дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские войска пытались нанести удар по городу. Об этом со ссылкой на оперативное командование "Юг" ВСУ сообщила администрация Одессы в своем телеграм-канале во вторник, 4 октября.

"Враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136. Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат был уничтожен над морем", — говорится в сообщении.

Тем временем издание "Суспільне" опубликовало кадры поражения иранского беспилотника силами противовоздушной обороны Украины в небе над Одессой.

Фото: Суспільне

Соответствующими видео поделились и местные телеграм-каналы.

Воздушная тревога в Одессе и области прозвучала в 11:56 по киевскому времени и завершилась спустя 35 минут, в 11:31.

Shahed-136 — иранский дрон-камикадзе, впервые представленный в 2020 году, он задействуется для уничтожения наземных целей на большом расстоянии. Дальность полета аппарата составляет около 2500 км, а вес — около 200 кг, его длина — 3,5 м, размах крыльев — 2,5 м. Цель уничтожается боеголовкой, которая содержится в носовой части дрона.

Напомним, ранее пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как легко узнать иранский дрон-камикадзе Shahed-136 по звуку во время полета.

Также мы писали о том, как в сентябре российская армия атаковала Одессу при помощи двух иранских дронов-камикадзе Shahed-136 с моря, в результате погиб человек.