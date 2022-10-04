В Одесі сили ППО збили іранський дрон-камікадзе Shahed-136 (фото, відео)

Безпілотник під управлінням військ РФ намагався завдати удару по Одесі, проте українські захисники знищили апарат.

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Сили протиповітряної оборони Збройних Сил України збили в небі над Одесою іранський дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські війська намагалися завдати удару по місту. Про це з посиланням на оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомила адміністрація Одеси у своєму телеграм-каналі у вівторок, 4 жовтня.

"Ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136. Сили протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищили над морем", — йдеться у повідомленні.

Тим часом видання "Суспільне" опублікувало кадри ураження іранського безпілотника Силами протиповітряної оборони України в небі над Одесою.

Фото: Суспільне

Відповідними відео поділились і місцеві телеграм-канали.

Повітряна тривога в Одесі та області пролунала об 11:56 за київським часом і завершилася через 35 хвилин.

Shahed-136 — іранський дрон-камікадзе, вперше представлений у 2020 році, він задіяний для знищення наземних цілей на великій відстані. Дальність польоту апарату становить близько 2500 км, а вага — близько 200 кг, його довжина — 3,5 м, розмах крил — 2,5 м. Ціль знищується боєголовкою, яка міститься в носовій частині дрона.

Нагадаємо, раніше прессекретарка Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, як легко впізнати іранський дрон-камікадзе Shahed-136 за звуком під час польоту.

Також ми писали про те, як у вересні російська армія атакувала Одесу за допомогою двох іранських дронів-камікадзе Shahed-136 з моря, внаслідок чого загинула людина.