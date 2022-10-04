Сначала бежали от вторжения, а теперь от контрнаступления: города и села Донбасса обезлюдели (фото)

Из-за двух прокатившихся по региону волн войны большая часть местного населения уехала в более безопасные места. Многие из оставшихся до сих пор считают россиян "братским народом".

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Украинская армия продолжает успешное контрнаступление, однако у этих достижений есть печальный поворот — земли, которые вернули ВСУ, в значительной степени обезлюдели и лежат в руинах, пишет The New York Times.

В Лимане, стратегически важном региональном центре, освобожденном украинской армией на следующий день после того, как Россия объявила об аннексии региона, дома превратились в груды кирпичей.

В соседнем Святогорске, некогда шумном городе, обслуживающем туристов и паломников, посещающих знаменитый православный монастырь, все окна гостиницы "Рош Рояль" выбиты, комнаты и коридоры завалены обертками от пайков российских солдат и битым стеклом.

"Мы освобождаем землю, но на ней нет людей", — рассказал журналистам рядовой украинской армии Виталий Загоруйко. Он охраняет причал у взорванного моста через реку Северский Донец.

Оглядев разрушенный город, Загоруйко рассказал о немногих оставшихся в городе местных жителях. По его словам, они до сих пор считают русских и украинцев братскими народами. В ответ рядовой говорит, что теперь это не так, ведь братья не убивают братьев.

Сколько человек бежало из Донбасса?

В Донбассе до 80% населения бежали перед началом российского наступления, став внутренне перемещенными лицами в расположенных западнее областях Украины или беженцами в Европе. Когда в сентября ВСУ перешли в контрнаступление, некоторые из оставшихся бежали от боевых действий в Россию, рассказал Загоруйко.

Украинские власти пока не опубликовали данные о потерях населения в районах, освобожденных в ходе контрнаступления. По данным местной полиции, в Лимане осталось около 5 тыс. жителей, хотя до полномасштабного вторжения в городе проживали 22 тыс. человек.

Что о проблеме коллаборационизма говорили украинские власти?

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается остановить бегство украинских граждан в Россию во время контрнаступления. Он заверил украинцев, живущих на освобожденных территориях, что вернувшиеся украинские власти будут относиться к ним справедливо.

"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока еще контролируются оккупантами, что Украина якобы будет считать коллаборантами чуть ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютная ерунда, — сказал Зеленский в традиционном видеообращении 3 октября. — Наш подход всегда был и остается четким и справедливым: если человек не служил оккупантам и не предал Украину, то нет оснований считать его коллаборантом".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подчеркнул, что не нужно переживать тем жителям оккупированных территорий, кому навязали российские паспорта.

"Автоматической паспортизацией оккупированных территорий Россия хочет связать местное население кровью. Мол, у вас уже есть паспорт, теперь вы "соучастники" и после освобождения ВСУ вас будут преследовать. Это ложь, — отметил Подоляк. — Принудительное предоставление гражданства – фикция, которая не будет иметь никаких последствий".

На численности населения сказался и еще один фактор: пока неизвестно, сколько людей погибло во время наступления российской армии и из-за внесудебных казней во время оккупации.

Ранее сообщалось, что после освобождения Лимана следующим деоккупированным городом может стать Кременная.

Напомним, боец Национальной гвардии Виталий Маркив рассказал, что в Святогорске продолжают искать коллаборантов, российских оккупантов и вражеские ДРГ. Поиск осложняется тем, что все эти люди переоделись в гражданскую одежду и всячески демонстрируют, что с нетерпением ждали прихода украинской армии. По словам бойца, люди, которые прятались на территории Святогорской лавры, заявляли, что в войне виновата Украина, если бы она сдалась, то и боев бы не было. При этом священники особо не идут на контакт с военными.