Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что необходимо иметь выдержку и, предоставляя помощь Украине, довести дело до конца.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью 4 октября заявил, что Лондон намерен поддерживать Украину до ее полного восстановления территориальной целостности. По его словам, украинцы могут рассчитывать на поддержку Соединенного Королевства до тех пор, пока украинский трактор "не утащит последний российский танк". Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Клеверли заявил на конференции Консервативной партии, что Великобритания будет поддерживать украинцев против России "пока эта война не будет выиграна".

"Мы будем поддерживать их до тех пор, пока их территориальная целостность не будет восстановлена. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последним украинский трактор не утащит последний российский танк", — заявил министр.

По словам Клеверли, западным союзникам необходимо иметь выдержку и, оказывая помощь Украине, довести дело до конца, в противном случае любой потенциальный агрессор увидит нерешительность Запада.

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову и заявил, что Британия никогда не признает аннексированных территорий Украины.

"И если вы слушаете эту речь, господин Путин или господин Лавров, позвольте мне четко заявить: мы никогда не признаем аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма", — подчеркнул Клеверли.

Напомним, что украинские фермеры весной этого года стали известными во всем мире, после того, как в Сети разлетелись кадры, на которых тракторы буксируют военную технику российских оккупантов. Западные журналисты сообщали, что украинские аграрии утащили десятки единиц трофейной техники, в числе которой танки, БМП, ЗРК и тягачей.

Журналисты газеты Financial Times узнали, какая сумма будет выделена Великобританией на военную помощь Украине в 2023 году. Согласно данным, речь идет о сумме в 2,3 млрд фунтов стерлингов.