Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що необхідно мати витримку і, надаючи допомогу Україні, довести справу до кінця.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю 4 жовтня заявив, що Лондон має намір підтримувати Україну до повного відновлення територіальної цілісності. За його словами, українці можуть розраховувати на підтримку Сполученого Королівства доти, доки український трактор "не потягне останній російський танк". Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Клеверлі заявив на конференції Консервативної партії, що Велика Британія підтримуватиме українців проти Росії "поки ця війна не буде виграна".

"Ми підтримуватимемо їх доти, доки їх територіальну цілісність не буде відновлено. Ми підтримуватимемо їх доти, доки останній український трактор не потягне останній російський танк", — заявив міністр.

За словами Клеверлі, західним союзникам необхідно мати витримку і, надаючи допомогу Україні, довести справу до кінця, інакше будь-який потенційний агресор побачить нерішучість Заходу.

Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова і заявив, що Британія ніколи не визнає анексованих територій України.

"І якщо ви слухаєте цю промову, пан Путін чи пан Лавров, дозвольте мені чітко заявити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", — наголосив Клеверлі.

Нагадаємо, що українські фермери навесні цього року стали відомими в усьому світі, після того, як у мережі розлетілися кадри, на яких трактори буксирують військову техніку російських окупантів. Західні журналісти повідомляли, що українські аграрії потягли десятки одиниць трофейної техніки, серед яких танки, БМП, ЗРК і тягачі.

Журналісти газети Financial Times дізналися, яку суму буде виділено Великою Британією на військову допомогу Україні в 2023 році. За даними, йдеться про суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів.