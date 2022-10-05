Ночная атака Белой Церкви дронами-камикадзе: опубликованы кадры последствий

Впервые беспилотники Shahed-136 долетели так далеко на подконтрольную территорию Украины. Перед взрывами люди слышали звук, похожий на мотор мопеда.

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В результате ночной атаки россиян с помощью дронов-камикадзе в Белой Церкви повреждены три здания инфраструктуры, один человек получил ранение, но для его угроз нет. Об этом сегодня сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Позже в сети были опубликованы фотографии агентства Reuters с последствиями атаки.

На снимках видно, что днем на месте ударов еще оставалось возгорание.

Начальник главного управления Нацполиции Украины в Киевской области Андрей Небитов в своем Telegram-канале сообщил, что перед взрывами местные жители в Белой Церкви слышали звук, похожий на мотор мопеда и работающую электропилу.

"Так работает двигатель беспилотника-камикадзе. Дроны можно увидеть визуально, ведь иногда они летят на низкой высоте", –– объяснил Небитов.

[ + – ] Разрушения в Белой Церкви после атаки дронов-камикадзе.

Он также проинформировал, что на месте происшествия остаются обломки зданий, части крыши, выбитые окна и опаленные огнем стены.

"Такое сознательное уничтожение инфраструктуры – это очередное преступление армии Российской Федерации против Украины", –– добавил он.

[ + – ] Пожарная машина на месте происшествия в Белой Церкви.

Атака Белой Церкви: 6 из 12 дронов сбили

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что всего для атаки на Белую Церковь российская сторона использовала 12 дронов. Шесть из них удалось сбить: три — зенитно-ракетными войсками на юге, еще три — авиацией.

По его словам, таким образом российское командование ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

Напомним, в ночь с 4 на 5 октября российские войска дважды ударили дронами-камикадзе по городу Белая Церковь Киевской области. Местные власти сообщили, что в результате первой атаки пострадал один человек.

Сегодня утром ВС РФ обстреляли Запорожье ракетами "Искандер-К". По словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, оккупанты использовали для атаки на областной центр ракеты кассетного типа. Система ПВО сбила одну из них над городом.