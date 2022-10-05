Нічна атака Білої Церкви дронами-камікадзе: опубліковано кадри наслідків

Вперше безпілотники Shahed-136 долетіли так далеко на підконтрольну територію України. Перед вибухами люди чули звук, схожий на двигун мопеда.

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Внаслідок нічної атаки росіян за допомогою дронів-камікадзе у Білій Церкві пошкоджено три будівлі інфраструктури, одна людина отримала поранення, але для його загроз немає. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Пізніше у мережі були опубліковані фотографії агентства Reuters із наслідками атаки.

На знімках видно, що вдень на місці ударів залишалися спалахи.

Начальник головного управління Нацполіції України в Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі повідомив, що перед вибухами місцеві жителі у Білій Церкві чули звук, схожий на мотор мопеда та працюючу електропилу.

"Так працює двигун безпілотника-камікадзе. Дрони можна побачити візуально, адже іноді вони летять на низькій висоті", — пояснив Нєбитов.

[ + – ] Руйнування у Білій Церкві після атаки дронів-камікадзе.

Він також поінформував, що на місці події залишаються уламки будівель, частини даху, вибиті вікна та обпалені вогнем стіни.

"Таке свідоме знищення інфраструктури — це черговий злочин армії Російської Федерації проти України", — додав він.

[ + – ] Пожежна машина на місці події у Білій Церкві.

Атака Білої Церкви: 6 із 12 дронів збили

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що всього для атаки на Білу Церкву російська сторона використала 12 дронів. Шість із них вдалося збити: три зенітно-ракетними військами на півдні, ще три авіацією.

За його словами, у такий спосіб російське командування шукає слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 жовтня російські війська двічі вдарили дронами-камікадзе по місту Біла Церква Київської області. Місцева влада повідомила, що в результаті першої атаки постраждала одна людина.

Сьогодні вранці ЗС РФ обстріляли Запоріжжя ракетами "Іскандер-К". За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, окупанти використали для атаки на обласний центр ракети касетного типу. Система ППО збила одну з них над містом.