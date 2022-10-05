"Плюс одна покупка": оккупанты продали Виталию Киму БМП-2 (видео)

Глава Николаевской ОВА ранее объявил "акцию": за каждую боевую машину российские солдаты могут получить хорошие деньги и потратить их на вожделенную "Ладу".

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о том, что у оккупантов удалось купить БМП-2.

"Плюс одна покупка", — оставил он лаконичный пост в "Телеграм".

Позже Ким опубликовал видеозапись, на которой видно, как украинские воины встречают российскую машину, на которой в знак капитуляции развевались белые тряпки. Из БМП вышли три человека, все они сдались в плен. Бойцы обыскали их, затем связали им руки скотчем.

23 сентября Виталий Ким заявил, что у оккупантов удалось купить первый бронеавтомобиль "Тигр", покупка обошлась в $5 тыс.

"Оккупанты, лучше не на "похоронные" покупать "Ладу", а можно нам продать технику, остаться живым, вернуться домой и купить себе "Ладу", — обратился глава ОВА к российским солдатам.

Сколько готовы платить за технику?

Оккупантам предложили такой "прайс":

Танк — $50 тыс.

БМП, БМД и т.д — $25 тыс.

РСЗО — $15 тыс.

САУ и т.д — $10 тыс.

Бронированные машины — $5 тыс.

Виталий Ким не впервые пробует решать связанные с войной проблемы с помощью материального вознаграждения. В июле он пообещал заплатить $100 каждому, кто выявит корректировщиков огня в Николаевской области.

В начале сентября Ким рассказал, что украинское контрнаступление в Херсонской области пошло на пользу и Николаеву: из-за занятости российских войск количество обстрелов города и области уменьшились.