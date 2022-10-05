"Плюс одна покупка": окупанти продали Віталію Кіму БМП-2 (відео)

Глава Миколаївської ОВА раніше оголосив "акцію": за кожну бойову машину російські солдати можуть отримати хороші гроші та витратити їх на бажану "Ладу".

Related video

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в окупантів вдалося купити БМП-2.

"Плюс одна покупка", — залишив він короткий пост у телеграм.

Пізніше Кім опублікував відеозапис, на якому видно, як українські воїни зустрічають російську машину, на якій на знак капітуляції майоріли білі ганчірки. З БМП вийшли троє людей, всі вони здалися в полон. Бійці обшукали їх, а потім зв'язали їм руки скотчем.

23 вересня Віталій Кім заявив, що в окупантів вдалося купити перший бронеавтомобіль "Тигр", покупка коштувала $5 тис.

"Окупанти, краще не на "похоронні" купувати "Ладу", а можна нам продати техніку, залишитися живим, повернутися додому та купити собі "Ладу"", — звернувся голова ОВА до російських солдатів.

Скільки готові платити за техніку?

Окупантам запропонували такий "прайс":

Танк — $50 тис.

БМП, БМД тощо — $25 тис.

РСЗВ — $15 тис.

САУ тощо — $10 тис.

Броньовані машини — $5 тис.

Віталій Кім не вперше намагається вирішувати пов'язані з війною проблеми за допомогою матеріальної винагороди. У липні він пообіцяв заплатити $100 кожному, хто виявить коригувальників вогню у Миколаївській області.

На початку вересня Кім розповів, що український контрнаступ у Херсонській області пішов на користь і Миколаєву: через зайнятість російських військ кількість обстрілів міста та області зменшилась.