Активні бойові дії на Херсонщині відволікають ЗС РФ від обстрілів Миколаєва, — Кім

Глава ОВА зазначив, що ЗСУ також знищують пускові установки, за допомогою яких армія Росії завдає ударів по обласному центру.

Динамічні бойові дії на території Херсонської області відволікають російські війська сусіднього Миколаєва. Внаслідок чого кількість обстрілів міста та області зменшилась. Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу.

За його словами, ЗСУ також знищують пускові установки, за допомогою яких армія Росії завдає ударів по обласному центру.

"Активні бойові дії зараз відволікають російських окупантів. Також зазнають уражень пускові установки, які ворог використовує для того, щоб обстрілювати мирне населення Миколаєва", — сказав чиновник.

Віталій Кім заявив, що за останню добу було обстріляно з 4 гармат лише Баштанську громаду Миколаївської області. Також українським протиповітряним засобам вдалося збити 4 ракети, які випускали у напрямок Миколаєва.

Глава Миколаївської ОВА зазначив, що незважаючи на те, що кількість російських обстрілів зменшилася, навчальний процес у школах та дитячих садках проходитиме дистанційно. Кім також повідомив, що українці почали повертатися до Миколаєва та населених пунктів області.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що російські війська масовано обстріляли Миколаїв. Унаслідок ударів ракетами із ЗРК С-300 було знищено майже 30 житлових будинків, школи та лікарні.

6 вересня аналітики з Інституту вивчення війни зазначали, що контрнаступ ЗСУ відчутно послаблює можливості ЗС РФ на півдні України. Фахівці зазначають, що атаки українських військових націлені на ослаблення логістики росіян.

5 вересня президент Володимир Зеленський розповів, що армія України наступає на багатьох ділянках лінії фронту. За словами глави держави, російські військові найближчим часом матимуть кілька сюрпризів.