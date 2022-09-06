Активные боевые действия в Херсонской области отвлекают ВС РФ от обстрелов Николаева, — Ким

Глава ОВА отметил, что ВСУ также уничтожают пусковые установки, с помощью которых армия России наносит удары по областному центру.

Динамичные боевые действия на территории Херсонской области отвлекают росссийские войска от соседнего Николаева. В результате чего количество обстрелов города и области уменьшились. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге.

По его словам, ВСУ также уничтожают пусковые установки, с помощью которых армия России наносит удары по областному центру.

"Активные боевые действия сейчас отвлекают российских оккупантов. Также терпят поражения пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева", — сказал чиновник.

Виталий Ким заявил, что за последние сутки была обстреляна с 4 пушек только Баштанская община Николаевской области. Также украинским противовоздушным средствам удалось сбить 4 ракеты, которые выпускали в направление Николаева.

Глава Николаевской ОВА отметил, что несмотря на то, что количество российских обстрелов уменьшилось, учебный процесс в школах и детских садиках будет проходить дистанционно. Ким также сообщил, что украинцы начали возвращаться в Николаев и населенные пункты области.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что российские войска массировано обстреляли Николаев. В результате ударов ракетами с ЗРК С-300 были уничтожены почти 30 жилых домов, школы и больницы.

6 сентября аналитики из Института изучения войны отмечали, что контрнаступление ВСУ ощутимо ослабляет возможности ВС РФ на юге Украины. Специалисты отмечают, что атаки украинских военных нацелены на ослабление логистики россиян.

5 сентября президент Владимир Зеленский рассказал, что армия Украины наступает на многих участках линии фронта. По словам главы государства, российские военные в ближайшее время получат несколько сюрпризов.