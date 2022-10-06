Минобороны Испании отправило в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи (фото)

Внедорожники Anibal направлены для удовлетворения нужд украинской армии в материально-техническом обеспечении. Всю помощь выделяют из запасов испанской армии.

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Испанское министерство обороны отправило в Украину колонну с машинами скорой помощи и внедорожников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

6 октября в Испании отправили партию автомобилей для Украины. На отправление конвоя прибыла министр обороны Испании Маргарита Роблес. Помощь предоставляется для удовлетворения материально-технических и медицинских нужд украинской армии. Всего Минобороны Испании передало:

внедорожники Anibal

машины скорой помощи

5 тонн медицинских средств

Также в ближайшее время ожидается поставка еще 12 грузовик Украине морским путем. Сперва груз прибудет в одну из стран-союзников Испании, а оттуда сухопутным путем в Польшу, где находится один из логистических центров.

[ + – ] Внедорожники отправляют в Украину

Отмечается, что машины и медицинские средства были предоставлены из запасов испанской армии. Доставку материалов обеспечит подразделение материально-технических операций и учений как на территории Испании, так и заграницей.

Напомним, предыдущая партия помощь от Испании была отправлена в Украину 8 сентября. В Минобороны заявили о поддержки нашей стороны до победы.

Ранее в Минобороны Испании подготовили батарею ППО, Боеприпасы и БТРы. Кроме этого Украина получит комплекты теплой одежды.