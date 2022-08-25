Испания подготовила к отправке в Украину батарею ППО, боеприпасы и БТРы, – СМИ

Минобороны Испании передаст украинской армии не только вооружение, но и теплую одежду на холодную погоду.

Испания готовит к передаче в Украину новую партию военной помощи, в которую войдут БТР М113, батарея ПВО и свыше 1000 боеприпасов. Об этом сообщает испанское издание Infodefensa.

В течении августа Минобороны Испании готовили оружие и технику для передачи ее украинской армии. ВСУ получат:

свыше 1000 артиллерийских боеприпасов, их доставка ожидается в сентябре

БТР М113 после капитального ремонта. Количество не уточняется, но ранее сообщалось о 20 БТР

Батарея ПВО с комплектом ракет. Также не называется конкретная модель, но в начале лета речь шла о ЗРК Shorad Aspide

1000 тонн дизельного топлива

30 000 комплектов формы для холодной погоды

15 600 курток

15 000 костюмов для активного отдыха

тысячи дополнительной одежды и пальто

Испанские инструкторы проведут обучение для украинских военных, чтобы правильно эксплуатировать всю технику. Часть помощи будет передана совместно с другими странами.

ЗРК Aspide — это семейство многоцелевых ракет от компании MBDA. Они могут использоваться на наземных, корабельных и воздушных платформах.

Напомним, в Испании предупредили Украину о новой российской угрозе — РФ будет использовать в качестве оружия природный газ.

Ранее сообщалось, что Испания решила не передавать Украине танки "Леопард" из-за плохого технического состояния.