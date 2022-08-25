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Военный Фокус Российско-украинская война

Испания подготовила к отправке в Украину батарею ППО, боеприпасы и БТРы, – СМИ

оружие для украины
Доставка вооружения начнется в следующем месяце

Минобороны Испании передаст украинской армии не только вооружение, но и теплую одежду на холодную погоду.

Испания готовит к передаче в Украину новую партию военной помощи, в которую войдут БТР М113, батарея ПВО и свыше 1000 боеприпасов. Об этом сообщает испанское издание Infodefensa.

В течении августа Минобороны Испании готовили оружие и технику для передачи ее украинской армии. ВСУ получат:

  • свыше 1000 артиллерийских боеприпасов, их доставка ожидается в сентябре
  • БТР М113 после капитального ремонта. Количество не уточняется, но ранее сообщалось о 20 БТР
  • Батарея ПВО с комплектом ракет. Также не называется конкретная модель, но в начале лета речь шла о ЗРК Shorad Aspide
  • 1000 тонн дизельного топлива
  • 30 000 комплектов формы для холодной погоды
  • 15 600 курток
  • 15 000 костюмов для активного отдыха
  • тысячи дополнительной одежды и пальто

Испанские инструкторы проведут обучение для украинских военных, чтобы правильно эксплуатировать всю технику. Часть помощи будет передана совместно с другими странами.

ЗРК Aspide — это семейство многоцелевых ракет от компании MBDA. Они могут использоваться на наземных, корабельных и воздушных платформах.

Напомним, в Испании предупредили Украину о новой российской угрозе — РФ будет использовать в качестве оружия природный газ.

Ранее сообщалось, что Испания решила не передавать Украине танки "Леопард" из-за плохого технического состояния.