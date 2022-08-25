Іспанія підготувала до відправки в Україну батарею ППО, боєприпаси та БТРи, – ЗМІ

Міноборони Іспанії передасть українській армії не лише озброєння, а й теплий одяг на холодну погоду.

Іспанія готує до передачі в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійдуть БТР М113, батарея ППО та понад 1000 боєприпасів. Про це повідомляє іспанське видання Infodefensa.

Протягом серпня Міноборони Іспанії готувало зброю та техніку для передачі її українській армії. ЗСУ отримають:

понад 1000 артилерійських боєприпасів, їх доставка очікується у вересні

БТР М113 після капітального ремонту. Кількість не уточнюється, але раніше повідомлялося про 20 БТР

Батарея ППО із комплектом ракет. Також не називають конкретну модель, але на початку літа йшлося про ЗРК Shorad Aspide

1000 тонн дизельного палива

30 000 комплектів форми для холодної погоди

15 600 курток

15 000 костюмів для активного відпочинку

тисячі додаткового одягу та пальта

Іспанські інструктори проведуть навчання для українських військових, аби правильно експлуатувати всю техніку. Частину допомоги передадуть спільно з іншими країнами.

ЗРК Aspide — це сімейство багатоцільових ракет від компанії MBDA. Їх можуть використовувати на наземних, корабельних та повітряних платформах.

Нагадаємо, в Іспанії попередили Україну про нову російську загрозу — РФ використовуватиме як зброю природний газ.

Раніше повідомлялося, що Іспанія вирішила не передавати Україні танки "Леопард" через поганий технічний стан.