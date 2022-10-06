Ракетные удары по Запорожью: спасатели достали из-под завалов тела погибших (фото)

По информации ГСЧС, из-под завалов уже достали тела троих человек. Кого именно удалось извлечь пока не уточняют, однако известно – спасательная операция продолжается.

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Спасатели по состоянию на 14:30 продолжили разбирать завалы, которые образовались в последствии ракетного удара по жилым кварталам Запорожья в четверг. 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба Главного управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области на официальном Телеграм-канале.

Из-под разрушенных конструкций зданий сотрудники ГСЧС извлекли тела уже троих погибших. Кто эти жертвы – мужчины, женщины или дети – пресс-служба украинских спасателей не сообщает. Также в официальном сообщении не указали характер травм, которые стали причиной смерти мирных жителей.

[ + – ] Спасатели пытаются потушить пожар на месте ракетных ударов в Запорожье Фото: ГСЧС

Поисково-спасательная операция в Запорожье продолжается.

Ракетные удары по Запорожью: что известно

Около 2:00 в четверг, 6 октября, местные Телеграм-каналы сообщили о взрывах в Запорожье.

Ранним утром глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил в своем официальном Телеграм-канале о том, что в результате ракетных обстрелов со стороны российских военных в городе возникли пожары. Пострадали объекты инфраструктуры и жилые дома.

Приблизительно в 6:30 местные новостные паблики снова сообщили о том, что в Запорожье слышны сильные взрывы. Александр Старух параллельно подтвердил в своем официальном Телеграм-канале информацию о том, что город снова подвергся ракетной атаке противника. В городе начались сильные пожары, а в одном жилом доме образовалась настоящая дыра.

По данным секретаря горсовета, по многоэтажкам было семь ракетных попаданий.

В центре Запорожья пострадал многоэтажный дом, построенное в стиле советского монументального классицизма.

Около 8:00 городской глава Запорожья сообщил о двух погибших горожанах и о пятерых местных жителей, которые находятся под завалами. Также во время ракетной атаки пострадала трехлетняя девочка.

Позднее гибель одного человека не подтвердилась (женщину спасли медики).

В свою очередь замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты ударили по Запорожью из ЗРК С-300.

[ + – ] Поисково-спасательная операция на месте ракетных обстрелов Запорожья продолжается Фото: ГСЧС

Напомним, российские войска снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Целью удара стал инфраструктурный объект Запорожья. В областном центре и области сохраняется угроза повторных обстрелов.

Фокус также писал о том, что у президента Владимира Зеленского отреагировали на ракетный удар по Запорожью. Вопрос с Россией, по словам главы ОП Андрея Ермака, необходимо решить с помощью силы.