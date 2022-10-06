Ракетні удари по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих (фото)

За інформацією ДСНС, з-під завалів уже дістали тіла трьох людей. Кого саме вдалося витягти доки не уточнюють, проте відомо — рятувальна операція триває.

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Рятувальники станом на 14:30 продовжили розбирати завали, які утворилися після ракетного удару по житлових кварталах Запоріжжя у четвер. 6 жовтня. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Запорізькій області на офіційному Телеграм-каналі.

З-під зруйнованих конструкцій будівель співробітники ДСНС витягли тіла трьох загиблих. Хто ці жертви — чоловіки, жінки чи діти — пресслужба українських рятувальників не повідомляє. Також в офіційному повідомленні не вказали характеру травм, які стали причиною смерті мирних жителів.

[ + – ] Рятувальники намагаються загасити пожежу на місці ракетних ударів у Запоріжжі Фото: ГСЧС

Пошуково-рятувальна операція у Запоріжжі триває.

Ракетні удари по Запоріжжю: що відомо

Близько 2:00 у четвер, 6 жовтня, місцеві Телеграм-канали повідомили про вибухи у Запоріжжі.

Рано-вранці голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі про те, що в результаті ракетних обстрілів з боку російських військових у місті виникли пожежі. Постраждали об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Приблизно о 6:30 місцеві пабліки новин знову повідомили про те, що в Запоріжжі чути сильні вибухи. Олександр Старух паралельно підтвердив у своєму офіційному Телеграм-каналі інформацію про те, що місто знову зазнало ракетної атаки супротивника. У місті почалися сильні пожежі, а в одному житловому будинку утворилася справжня діра.

За даними секретаря міськради, багатоповерхівками було сім ракетних попадань.

У центрі Запоріжжя постраждав багатоповерховий будинок, збудований у стилі радянського монументального класицизму.

Близько 8:00 міський голова Запоріжжя повідомив про двох загиблих городян та про п'ятьох місцевих жителів, які перебувають під завалами. Також під час ракетної атаки постраждала трирічна дівчинка.

Пізніше загибель однієї людини не підтвердилася (жінку врятували медики).

Зі свого боку заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти вдарили по Запоріжжю із ЗРК С-300.

[ + – ] Пошуково-рятувальна операція на місці ракетного обстрілу Запоріжжя триває Фото: ГСЧС

Нагадаємо, російські війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Метою удару став інфраструктурний об'єкт Запоріжжя. В обласному центрі та області зберігається загроза повторного обстрілу.

Фокус також писав про те, що у президента Володимира Зеленського відреагували на ракетний удар по Запоріжжю. Питання з Росією, за словами голови ОП Андрія Єрмака, необхідно вирішити за допомогою сили.