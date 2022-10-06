Уехали 250 вагонов: Беларусь поставила России более 10 тысяч тонн боеприпасов, – Генштаб ВСУ

По данным украинского командования, около 30 вагонов выехали из белорусских арсеналов на Донецкое и Херсонское направления с начала октября. Оккупанты берут у белорусов автошины и запчасти к бронетехнике.

Related video

Беларусь активно снабжает армию России боеприпасами, с начала полномасштабной войны в Украине белорусы отправили 26 эшелонов. Такие данные привел заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Почти 250 вагонов с более 10 тысяч тонн боеприпасов уехали в Россию для снабжения оккупационных войск. С начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов отправили около 30 вагонов на Донецкое и Херсонское направления, объяснил Громов.

"Армия России использует белорусские боеприпасы, запчасти и воздушное пространство для нанесения авиаударов по Украине", — заметил он.

Российские офицеры, по данным военного, берут автомобильные шины, узлы, агрегаты и другие запчасти к бронетехнике на белорусских складах, базах и арсеналах. Затем товары отправляют российским захватчикам.

Ракетный обстрел Хмельницкой области — в Беларуси работали самолеты Ту-22М3

По сведениям замначальника, 6 октября, российская авиация впервые с конца августа выпустила из Беларуси по Украине ракеты с самолетов Ту-22М3. Снаряды ударили по Шепетовскому району Хмельницкой области.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий отметил, что около 6 часов утра зафиксированы взрывы 2 ракет, выпущенных армией РФ.

По его данным, одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом, обошлось без разрушений инфраструктуры и пожаров. Другая упала на пустыре.

"В результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых домов. Погибших и пострадавших в результате вражеского удара нет", — добавил Гамалий.

Из-за ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь, в результате ненадолго остановился поезд, заключил глава ОВА.

Самолеты ВС РФ пересекали границу Могилевской и Гомельской областей Беларуси над Бобруйским и Светлогорским районам, добавляет мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн".

Напомним, что опасность ракетных ударов россиян по Украине с территории Беларуси продлится минимум до 1 января следующего года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается скоро начать военные учения, в которых будут участвовать от 5 до 7 тысяч резервистов