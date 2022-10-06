Виїхали 250 вагонів: Білорусь доставила Росії понад 10 тисяч тонн боєприпасів, – Генштаб ЗСУ

За даними українського командування, близько 30 вагонів виїхали з білоруських арсеналів на Донецький та Херсонський напрямки з початку жовтня. Окупанти беруть у білорусів автошини та запчастини для бронетехніки.

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Білорусь активно забезпечує армію Росії боєприпасами, з початку повномасштабної війни в Україні білоруси відправили 26 ешелонів. Такі дані навів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Майже 250 вагонів із понад 10 тисяч тонн боєприпасів виїхали до Росії для забезпечення окупаційних військ. З початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет та боєприпасів відправили близько 30 вагонів на Донецький та Херсонський напрями, пояснив Громов.

"Армія Росії використовує білоруські боєприпаси, запчастини та повітряний простір для завдання авіаударів по Україні", — зауважив він.

Російські офіцери, за даними військового, беруть автомобільні шини, вузли, агрегати та інші запчастини для бронетехніки на білоруських складах, базах та арсеналах. Потім товари надсилають російським загарбникам.

Ракетний обстріл Хмельницької області – у Білорусі працювали літаки Ту-22М3

За даними заступника начальника, 6 жовтня, російська авіація вперше з кінця серпня випустила з Білорусі по Україні ракети з літаків Ту-22М3. Снаряди вдарили по Шепетівському району Хмельницької області.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій зазначив, що близько 6 години ранку зафіксовано вибухи 2 ракет, випущених армією РФ.

За його даними, одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом, обійшлося без руйнувань інфраструктури та пожеж. Інша впала на пустирі.

"Внаслідок падіння ракети зафіксовано незначні пошкодження деяких будинків. Загиблих та постраждалих внаслідок ворожого удару немає", — додав Гамалій.

Через ракетний удар дерево впало на залізничну колію, внаслідок чого ненадовго зупинився потяг, уклав голова ОВА.

Літаки ЗС РФ перетинали кордон Могилевської та Гомельської областей Білорусі над Бобруйським та Світлогірським районами, додає моніторингове співтовариство "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, що небезпека ракетних ударів росіян по Україні з території Білорусі триватиме щонайменше до 1 січня наступного року.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко збирається незабаром розпочати військові навчання, в яких братимуть участь від 5 до 7 тисяч резервістів.