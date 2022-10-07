Ракетный удар по Запорожью: из-под завалов домов достали тела 11 погибших (фото)

Поисково-спасательные работы на месте прилетов продолжаются, а в больницы с различными ранениями были госпитализированы 14 мирных жителей.

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11 человек погибли в результате массированных ракетных ударов ВС РФ по Запорожью. Обновленную информацию обнародовал пресс-центр ГСЧС.

По данным ведомства, на месте прилетов российских ракет продолжаются поисково-спасательные работы.

Из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Запорожье, как отмечают в ГСЧС, достали тела 8 погибших. Также были спасены 6 человек, пятерых из которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Из-под завалов другого четырехэтажного жилого дома, куда также прилетела российская ракета, спасатели достали тела трех погибших. По указанному адресу, по данным ГСЧС, были спасены 15 человек, 8 из которых подлежали немедленной госпитализации.

Жертвами массированных ракетных ударов ВС РФ по Запорожью, которые были осуществлены 6 октября, стали как минимум 11 мирных жителей. Для ликвидации последствий обстрелов привлечены 45 спасателей, 12 единиц спецтехники ГСЧС и 5 единиц техники, которая принадлежит коммунальным службам областного центра.

[ + – ] 11 человек погибли в результате ракетных ударов по Запорожью [ + – ] 11 человек погибли в результате ракетных ударов по Запорожью [ + – ] 11 человек погибли в результате ракетных ударов по Запорожью

Руководитель Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух уточнил, что ВС РФ обстреливали жилые кварталы города ракетами С-300. По его словам, оккупанты целенаправленно совершили теракт, выпустив снаряды в сторону многоэтажных жилых зданий.

"Рядом с местом попадания нет ни военных, ни важных объектов, только гражданские здания и многоквартирные дома. Во время прошлых обстрелов мишенью оккупантов преимущественно была гражданская инфраструктура. Люди, ставшие свидетелями трагедии, были ошеломлены, но вместо страха они наоборот объединились и помогали пострадавшим", — добавил Старух в своем Telegram-канале.

Напомним, ночью 6 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Запорожью, выпустив снаряды в несколько многоквартирных жилых домов. Местные власти сообщали, что в областном центре насчитали как минимум 7 прилетов ракет.

Также сообщалось, что ночью 7 октября ВС РФ атаковали Запорожье, впервые использовав иранские дроны-камикадзе Shahed-136.