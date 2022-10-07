Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів будинків дістали тіла 11 загиблих (фото)

Пошуково-рятувальні роботи на місці прильотів продовжуються, а до лікарень з різними пораненнями госпіталізовано 14 мирних жителів.

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11 людей загинули внаслідок масованих ракетних ударів ЗС РФ по Запоріжжі. Оновлену інформацію оприлюднив пресцентр ДСНС.

За даними відомства, на місці прильотів російських ракет продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

З-під завалів п'ятиповерхового житлового будинку у Запоріжжі, як зазначають у ДСНС, дістали тіла 8 загиблих. Також врятовано 6 осіб, п'ятьох із яких госпіталізували до медичних закладів.

З-під завалів іншого чотириповерхового житлового будинку, куди також прилетіла російська ракета, рятувальники дістали тіла трьох загиблих. За вказаною адресою, за даними ДСНС, врятовано 15 осіб, 8 з яких негайно госпіталізували.

Жертвами масованих ракетних ударів ЗС РФ по Запоріжжю, здійснених 6 жовтня, стали як мінімум 11 мирних жителів. Для ліквідації наслідків обстрілу залучено 45 рятувальників, 12 одиниць спецтехніки ДСНС та 5 одиниць техніки, що належить комунальним службам обласного центру.

[ + – ] 11 людей загинули внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю [ + – ] 11 людей загинули внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю [ + – ] 11 людей загинули внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю

Керівник Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух уточнив, що ЗС РФ обстрілювали житлові квартали міста ракетами С-300. За його словами, окупанти цілеспрямовано вчинили теракт, випустивши снаряди у бік багатоповерхових житлових будівель.

"Поруч із місцем влучення немає ні військових, ні важливих об'єктів, тільки цивільні будівлі та багатоквартирні будинки. Під час минулих обстрілів мішенню окупантів переважно була цивільна інфраструктура. Люди, які стали свідками трагедії, були приголомшені, але замість страху вони навпаки об'єдналися і допомагали постраждалим", — додав Старух у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, вночі, 6 жовтня, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Запоріжжю, випустивши снаряди до кількох багатоквартирних житлових будинків. Місцева влада повідомляла, що в обласному центрі нарахували як мінімум 7 прильотів ракет.

Також повідомлялося, що вночі, 7 жовтня, ЗС РФ атакували Запоріжжя, вперше використавши іранські дрони-камікадзе Shahed-136.