Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение до конца года

Лидер Азербайджана заявил, что сейчас у сторон не возникает вопросов по 5 базовым принципам мирного соглашения. Однако все зависит от воли армянской стороны.

Related video

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что при определенных условиях достичь мирного договора с Арменией можно будет до конца 2022 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По словам лидера Азербайджана, мирное соглашение может быть подписано, если у армянской стороны будет на то воля. Несмотря на отсутсвие успеха после встречи главы МИД, Алиев все равно позитивно оценивает сам факт встречи.

"Думаю, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то до конца года мы можем выйти на договоренности", — заявил Алиев.

Он также отметил, что в мирном договоре у ЕС и Армении нет вопросов по 5 базовым принципам. Какие именно принципы президент Азербайджана не стал называть, но сказал, что они ничего нового не изобретают. На этих принципах основываются все страны, которые желают нормализовать отношения.

Напомним, 6 октября президент Турции стал посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Встречи проходят в Праге.

Ранее президент Азербайджана заявил, что границы с Арменией фактически нет. Странам нужно установить госграницу на основе исторических документов и карт.