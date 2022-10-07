Азербайджан та Вірменія можуть підписати мирну угоду до кінця року

Лідер Азербайджану заявив, що зараз у сторін не виникає питань щодо 5 базових принципів мирної угоди. Проте все залежить від волі вірменської сторони.

Related video

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за певних умов досягти мирного договору з Вірменією можна буде до кінця 2022 року. Про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".

За словами лідера Азербайджану, мирну угоду можуть підписати, якщо у вірменської сторони буде на те воля. Попри відсутність успіху після зустрічі глави МЗС, Алієв все одно позитивно оцінює сам факт зустрічі.

"Думаю, якщо найближчим часом приймуть рішення, якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору в межах робочих груп, то до кінця року ми можемо вийти на домовленості", — заявив Алієв.

Він також зазначив, що у мирному договорі ЄС та Вірменія не мають питань за 5 базовими принципами. Які саме принципи, президент Азербайджану не називав, але сказав, що вони нічого нового не винаходять. На цих принципах ґрунтуються всі країни, які бажають нормалізувати відносини.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Туреччини став посередником у переговорах між Азербайджаном та Вірменією. Зустрічі відбуваються у Празі.

Раніше президент Азербайджану заявив, що кордонів із Вірменією фактично немає. Країнам потрібно встановити держкордон на основі історичних документів та карт.