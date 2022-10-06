Ердоган знову посередник: лідери Азербайджану та Вірменії зустрілися у Празі (фото, відео)

За даними турецьких ЗМІ, президент Туреччини хоче примирити дві ворогуючі країни та проведе окремі зустрічі з їхніми керівниками.

Related video

6 жовтня у Празі відбулася зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна під час саміту Європейської політичної спільноти, повідомляють турецькі ЗМІ.

За їхніми даними, зустріч організував президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Згодом він має намір провести окремі зустрічі з Пашиняном та Алієвим, щоб запропонувати сторонам, які конфліктують укласти мирний договір.

Нагадаємо, наприкінці травня в Азербайджані та Вірменії створили комісії з делімітації та безпеки державного кордону. Спільне рішення про це голови обох держав ухвалили під час тристоронньої зустрічі у Брюсселі за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Однак 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. У Міноборони Азербайджану заявили про диверсію з боку вірменських військових. Водночас вірменські ЗМІ повідомили, що підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл позицій Вірменії.

Зараз Ільхам Алієв упевнений, що наразі між Азербайджаном та Вірменією фактично немає кордону. На його думку, для визначення кордону обом країнам необхідно провести велику роботу, а кордон має бути встановлений після ґрунтовного вивчення історичних документів і карт.

Раніше Фокус докладно писав про те, як почався перший у СРСР міжетнічний конфлікт у Нагірному Карабаху, що стала його причиною і яким може бути розвиток подій найближчим часом.