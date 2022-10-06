Эрдоган опять посредник: лидеры Азербайджана и Армении встретились в Праге (фото, видео)

По данным турецких СМИ, президент Турции хочет примирить две враждующие страны и проведет отдельные встречи с их руководителями.

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6 октября в Праге во время саммита Европейского политического сообщества прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, встречу организовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впоследствии он намерен провести отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым, чтобы предложить конфликтующим сторонам заключить мирный договор.

Напомним, в конце мая в Азербайджане и Армении создали комиссии по делимитации и безопасности государственной границы. Совместное решение об этом главы обоих государств приняли в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Однако 13 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. В Минобороны Азербайджана заявили о диверсии со стороны армянских военных. В то же время, армянские СМИ сообщили, что подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел позиций Армении.

Сейчас Ильхам Алиев уверен, что в настоящее время между Азербайджаном и Арменией фактически нет границы. По его мнению, для ее определения обеим странам необходимо провести большую работу, а граница должна быть установлена после основательного изучения исторических документов и карт.

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