Прокуратура показала организаторов "референдума" на Луганщине (фото)

Среди подозреваемых — председатель так называемого "народного совета ЛНР" Денис Мирошниченко и председатель так называемой "общественной палаты ЛНР" Алексей Карякин.

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Следователи Офиса генпрокурора Украины сообщили о подозрении в организации и проведении псевдореферендума в Луганской области еще 10 украинцам. Информация об этом появилась на официальном Телеграм-канале ОГП.

Следствие установило, что 19 сентября председатель так называемой "общественной палаты ЛНР" Алексей Карякин понял вопрос проведение на временно оккупированных территориях Луганской области референдума о присоединении к РФ.

Уже на следующий день, 20 сентября, председатель так называемого "народного совета ЛНР" Денис Мирошниченко, его заместитель и депутаты фейкового совета проголосовали за принятие закона "О референдуме ЛНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ".

Именно на основе этого документа с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях Луганщины провели так называемый референдум.

"Подозреваемые публично призывали граждан Украины к активному участию в незаконном мероприятии и отмечали необходимость присоединения псевдореспублики к РФ", – говорят следователи прокуратуры.

В Офисе генпрокурора также добавили, что всем десятерым организатором псевдореферендума сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационизме

[ + – ] В Офисе генпрокурора Украины сообщили о подозрении организаторам фейкового референдума в Луганской области

Напомним, под Николаевом задержали организаторов псевдореферендума. Организатором "голосования" оказалась жительница Баштанского района. На данный момент она скрывается от правосудия на временно оккупированной территории.

Фокус также писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности решений Путина. Решения Путина о "включении" украинских территорий в состав РФ не имеют никаких юридических последствий, гласит текст указа Зеленского.