Прокуратура показала організаторів "референдуму" на Луганщині (фото)

Серед підозрюваних — голова так званої "народної ради ЛНР" Денис Мірошніченко та голова так званої "громадської палати ЛНР" Олексій Карякін.

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Слідчі Офісу генпрокурора України повідомили про підозру в організації та проведенні псевдореферендуму на Луганщині ще 10 українцям. Інформація про це з'явилася на офіційному телеграм-каналі ОДП.

Слідство встановило, що 19 вересня голова так званої громадської палати ЛНР Олексій Карякін зрозумів питання проведення на тимчасово окупованих територіях Луганської області референдуму про приєднання до РФ.

Вже наступного дня, 20 вересня, голова так званої "народної ради ЛНР" Денис Мірошніченко, його заступник та депутати фейкової ради проголосували за ухвалення закону "Про референдум ЛНР з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб'єкта РФ".

Саме на основі цього документа з 23 до 27 вересня на окупованих територіях Луганщини провели так званий референдум.

"Підозрювані публічно закликали громадян України до активної участі в незаконному заході та наголошували на необхідності приєднання псевдореспубліки до РФ", — кажуть слідчі прокуратури.

В Офісі генпрокурора також додали, що всім десяти організатором псевдореферендуму повідомили про підозру в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України та в колабораціонізмі.

[ + – ] В Офісі генпрокурора України повідомили про підозру організаторам фейкового референдуму у Луганській області

Нагадаємо, під Миколаєвом затримали організаторів псевдореферендуму. Організатором "голосування" виявилася мешканка Баштанського району. Зараз вона ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території.

Фокус також писав про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність рішень Путіна. Рішення Путіна про "включення" українських територій до складу РФ не мають жодних юридичних наслідків, говорить текст указу Зеленського.